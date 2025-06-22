Beşiktaş'ta yönetime yetki yok! O madde reddedildi

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.

7. MADDE OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Beşiktaş olağanüstü genel kurulunda 7. maddeye onay verilmedi. Siyah-beyazlılarda Fulya'daki akaryakıt istasyonunun kira sözleşmesinin uzatılması için yönetim kurulunun istediği yetki, oy çokluğuyla reddedildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Aşağıdaki madde oy çokluğuyla reddedildi. Tüzüğün 23.maddesinin "j" bendine istinaden Fulya Akaryakıt Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile imzalanan "Kira Sözleşmesi Ek Uzatma Protokolü" ile sözleşme süresinin 01.01.2026 tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl süre ile uzatılması ve bu doğrultuda kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi." ifadeleri kullanıldı.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Kürsüye gelen Serdal Adalı, 7. maddenin reddine ilişkin açıklama yaparak, "Bir önceki oylama ve bundan sonra gelecek Aşçıoğlu konusu ile ilgili oylama, bizim size sormak için getirdiğimiz oylamalardır. İstediğimiz ya da istemediğimiz herhangi iki madde değildir. Ne derseniz onu yapacağız. Onun için böyle yönetim kurulu masasına bakarak tezahürat yapmanın manası yok." dedi.