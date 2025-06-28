Beşiktaş'ta Yeni Sezon İçin Sağlık Kontrolleri Başladı

Beşiktaş'ta Yeni Sezon İçin Sağlık Kontrolleri Başladı
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Beşiktaş futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrollerine başladı. 15 futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolleri başladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Futbolcularımız Arda Berk Özüarap, Can Keleş, Emir Yaşar, Emirhan Topçu, Emre Bilgin, Emrecan Uzunhan, Ersin Destanoğlu, Fahri Kerem Ay, Göktuğ Baytekin, Kartal Kayra Yılmaz, Alexander Chamberlain, Ernest Muçi, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Adnan Karahisar, Poyraz Gelen ve Amir Hadziahmetovic, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcularımız; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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