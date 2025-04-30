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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Tam 16 ayrılık birden
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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş, kadrosunda tarihe bir değişime gidiyor.

TAM 16 AYRILIK BİRDEN

Siyah-beyazlılar, kadın voleybol takımındaki yeniden yapılanma kapsamında başantrenör Recep Vatansever ve 15 oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol Şubemizdeki Yeniden Yapılanma Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme Voleybol Şubemizde, önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirve yarışında yer almak için yeniden yapılanma çalışmaları başlatılmıştır. Yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Başantrenör Recep Vatansever ile sporcular; Alara Altundağ, Beliz Başkır, Bengisu Aygün, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Dilay Özdemir, Emily Maglio, Gizem Güreşen, Hümay Fırıncıoğlu, Jovana Brakocevic, Merve Nezir, Merve Tanıl, Olivia Rozanski, Saliha Şahin ve Sude Gümüş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Başantrenör Vatansever ile sporcularımıza Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, sezonu 10. sırada tamamlamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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