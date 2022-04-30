Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok

Beşiktaş'ta dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida, Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida, Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Dün yapılan antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında MR'ı çekilen yıldız savunmacının uyluk iç tendonunda ödem tespit edildi. Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan Vida'nın tedavisine başlandı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Domagoj Vida, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title