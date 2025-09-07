Beşiktaş'ta veda! Tayyip Talha'nın yeni takımı belli oldu

Haberler

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği stoper Tayyip Talha Sanuç, Gaziantep FK'ye kiralık olarak transfer oldu. Gaziantep FK, Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak renklerine bağladı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç takımdan ayrılıyor.

GAZİANTEP FK İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha, Gaziantep FK'ye transfer oldu. Gaziantep FK, deneyimli stoper Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

25 yaşındaki stoperin takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'dan ayrıldığı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Gaziantep'e gittiği belirtildi. Tayyip Talha, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon 19 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 2 maçta toplam 2 dakika süre aldı.

