Beşiktaş'ta Üzücü Kaybetme: Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe'nin Ağabeyi Vefat Etti
Beşiktaş Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe'nin vefat ettiği açıklandı. Cenaze namazı 27 Haziran'da kılınacak.
Beşiktaş Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe'nin ağabeyi Ayhan Topraktepe vefat etti.
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlerinden Serdar Topraktepe'nin kıymetli ağabeyi Ayhan Topraktepe'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ayhan Topraktepe'nin cenazesi, yarın (27 Haziran) Avcılar Denizköşkler Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet; Topraktepe ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor