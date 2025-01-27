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Beşiktaş, Twente Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Twente Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndedeplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndedeplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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