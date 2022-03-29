Beşiktaş'ta derbi öncesi Vida depremi! Hırvat hoca, "Üzgünüm" diyerek kötü haberi verdi

Dünya Kupası'na doğrudan katılan Hırvatistan, hazırlık maçında Bulgaristan'ı konuk etti. Hırvatistan rakibini 2-1 mağlup ederken Domagoj Vida'nın sakatlığı derbi öncesi Beşiktaş'ın canını sıktı.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BİLİNMİYOR

Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada penaltıdan Luka Modric ve 80. dakikada Andrej Kramaric atarken Bulgaristan'ın tek golü 69. dakikada Kiril Despodov'dan geldi. Mücadelede Beşiktaşlı Domagoj Vida sakatlanırken, Beşiktaş'ın yıldızının hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği bilinmiyor.

"ÜZGÜNÜM"

Karşılaşmanın ardından Hırvatistan Teknik Direktörü Dalic, "Bu maçta Skoric ve Vida'yı sakatlıklardan dolayı değiştirmek zorunda kaldık. İkisi için de gerçekten üzgünüm" dedi.

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