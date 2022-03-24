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Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; salonda yapılan ısınma ve stretching çalışmalarıyla başladı. Sahada pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic ile Welinton Souza ise takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.


- İstanbul
Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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