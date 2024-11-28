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Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor

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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında da kötü gidişatı durduramayan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda futbolun patronu Hüseyin Yücel, karşılaşmanın ardından Hollandalı teknik adam kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini iletti. Yönetim, yol ayrımı için 29 Kasım Cuma günü bir araya gelecek. Öte yandan bu gelişmenin ardından van Bronckhorst'un yerine düşünülen ilk aday da Sergen Yalçın oldu.

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçında alınan yenilginin ardından kötü gidişe dur diyemeyen teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için harekete geçti.

HÜSEYİN YÜCEL İLE KONUŞTULAR, YOLLAR AYRILACAK

Beşiktaş'ta futbolun patronu haline gelen Hüseyin Yücel, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv maçında alınan 3-1'lik hezimetin ardından Giovanni van Bronckhorst'a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini iletti.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILACAK

Hüseyin Yücel, 29 Kasım Cuma günüİstanbul'da başkan Hasan Arat ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla da bu kararı istişare ettikten sonra resmi açıklama yapılacak.

İSTİFA SORUSUNA YANITI

Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel Aviv maçının ardından kendisine yöneltilen istifayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya "Şu an tabii ki en iyi anlarımdan birini yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü durumları yaşadım. Pes etmeyen bir insanım. Bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" diyerek cevap verdi.

GIO'NUN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturan ve Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık tarihi zaferle siyah-beyazlılardaki kariyerine başlayan Giovanni van Bronckhorst, son haftalarda düşüşe geçti. Kartal'ın başında tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Gio, bu karşılaşmalarda aldığı 10 galibiyet 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 1.70 puan ortalaması yakaladı.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş son 11 ayda 4 farklı antrenörle çalıştı. Yönetimin Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst'un ardından 3. yeni teknik direktör kararı alması çok yakın. Siyah-beyazlılarda ilk aday son şampiyonlukta takımın başında olan efsane isim Sergen Yalçın.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İçkici sergen mi kurtaracakmis besiktasi

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Haber YorumlarıEmin YILDIZ:

sergen bu saatten sonra,takıma aşı yspsa bile aratransferde buna dahil bu tak7ma çare çok zorr

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Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

Teknik direktörmü oynayıp maçı alacakmış. Futbolcular ruhsuz aldıkları paralar zer zıkkım olsun.

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