Beşiktaş'ta diş operasyonu geçiren Taylan Bulut, Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Taylan Bulut, diş operasyonu geçirdiği için yarınki Hesap.com Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.
Beşiktaş, ligin 29. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan