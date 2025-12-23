Haberler

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı
Beşiktaş'ta Mert Günok, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Bu gelişme sonrası Sergen Yalçın'ın kaleci transferi planı değişirken, siyah-beyazlılar yeni bir kaleci arayışına başladı.

  • Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti.
  • Mert Günok'un ayrılık isteği, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaleci transferi yapmama planını değiştirdi.
  • Mert Günok, 2026 Dünya Kupası'na hazır gitmek için Beşiktaş'tan ayrılma talebinde bulundu.

Beşiktaş'ta ara transfer çalışmaları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın planlarını altüst eden sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımın deneyimli kalecisi Mert Günok'un, takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİ

Sezonun ikinci yarısına nokta atışı transferlerle girmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve futbol komitesi transfer toplantılarını sürdürüyordu. Son görüşmede kaleci transferi istemediğini belirten Yalçın'ı şaşırtan gelişme, Mert Günok'un ayrılık talebi oldu.

MERT GÜNOK'TAN AYRILIK TALEBİ

Fanatik'te yer alan habere göre, kaptanlığı alınan ve kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok, 2026 Dünya Kupası'na hazır gitmek istediği gerekçesiyle Beşiktaş'tan ayrılma isteğini kulübe bildirdi. Deneyimli kalecinin bu kararının ardından siyah-beyazlı yönetim yeni bir yol haritası belirlemek zorunda kaldı.

KALECİ ARAYIŞI BAŞLADI

Mert Günok'un ayrılık isteği sonrası Beşiktaş, kaleci transferi için de çalışmalara başladı. 36 yaşındaki kaleci bu sezon siyah-beyazlı formayla 13 maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösterilen Mert Günok'un Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
