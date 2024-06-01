Beşiktaş'ta Slaven Bilic sesleri

Teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta, rota tanıdık bir isme çevrildi. Siyah beyazlılar, eski teknik direktörü Slaven Bilic'i gündemine aldı.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Germanijak'ın haberine göre; Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bilic ile temasa geçti. Tecrübeli teknik adamın henüz net bir cevap vermediği ve siyah beyazlı yönetimden süre istediği belirtildi.

Haber detayında Hırvat hocanın Beşiktaş'ın teklifini kabul etse bile siyah beyazlıların tazminat ödemeye yanaşmayacağı kaydedildi.