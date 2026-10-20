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Beşiktaş'ta Sissoko antrenmanlara hazır, Jeffries'in dönüşü 15-20 günde planlanıyor

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, sağlık sorununu atlatan Mady Sissoko'nun bireysel kuvvet antrenmanlarına başlamaya hazır olduğunu duyurdu. Sol el bileğindeki sakatlık nedeniyle operasyon geçiren DaQuan Jeffries'in 15-20 gün içinde takıma katılması planlanıyor.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda sakatlığını atlatan Mady Sissoko'nun bireysel antrenmanlara hazır hale geldiği, DaQuan Jeffries'in ise 20 gün içinde takıma katılmasının planlandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sissoko'nun yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sözleşmesi 11 Eylül tarihinde dondurulmuştu. Sağlık ekibimizin yaptığı değerlendirme sonucunda Sissoko'nun, rahatsızlığıyla alakalı değerleri normale inmiş ve oyuncumuz sağlık sorununu atlatarak bireysel kuvvet antrenmanlarına başlamaya hazır duruma gelmiştir." denildi.

Valencia Basket karşılaşmasında sol el bileğinde sakatlık yaşayan DaQuan Jeffries'in durumuyla ilgili olarak, "25 Eylül tarihinde oynadığımız Valencia karşılaşmasında sol el bileğinde sakatlık yaşayan ve operasyon geçiren oyuncumuz DaQuan Jeffries, bireysel kuvvet çalışmalarına devam etmekte olup önümüzdeki 15-20 gün içerisinde takımımıza katılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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