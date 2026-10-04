Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın tek aday olduğu seçimde oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın tek aday olduğu seçimde oy verme işlemi sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut Başkan Serdal Adalı'nın tek aday olduğu seçimde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda seçim divan kurulu başkanlığı oy sayma işlemine başladı.
Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi sona erdi.
Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Mevcut Başkan Serdal Adalı'nın tek aday olduğu seçimde oy verme işlemi Saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Daha sonra seçim divan kurulu başkanlığı oy sayma işlemine başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı