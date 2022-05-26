Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru - Haberler

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Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru

AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

AA / Ercan Doğan - Spor

Fuat Çimen, Beşiktaş, Mayıs, Spor, Haberler

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