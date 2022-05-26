Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru - Haberler

Beşiktaş'ta seçimli genel kurula doğru
AA - Ercan Doğan - Spor
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Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.
Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.
Fuat Çimen'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:
Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem
Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.
AA / Ercan Doğan - Spor