Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
Beşiktaş, sezonun ilk haftasında konuk olduğu Samsunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden yeni transfer Gabriel Paulista, maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda saha çıkmadı. Paulista'nın yerine Necip Uysal oyuna girdi.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında Samsunspor'a konuk olan Beşiktaş, yeni transfer Gabriel Paulista'yı sakatlığa kurban verdi.
MAÇIN BAŞINDA SAKATLANDI
Maçın başında kendi ceza sahasında bileğini burkan Gabriel Paulista, yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etmişti. Brezilyalı stoperin ilk yarıda zaman zaman sektiği görüldü.
İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI
İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, tecrübeli savunmacıyı ikinci yarıda riske etmedi ve yerine Necip Uysal oyuna girdi.
BEŞİKTAŞ'IN 2. GOLÜNÜ ATTI
Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Gabriel Paulista, müsabakanın 35. dakikasında attığı kafa golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşımıştı.