Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın Sağlık Durumu Açıklandı

BEŞİKTAŞ Kulübü, Rıdvan Yılmaz'ın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."