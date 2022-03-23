Beşiktaş'ta beklenmedik Rıdvan Yılmaz kararı! Yollar ayrılıyor

Geçtiğimiz sezon ciddi bir çıkış yakalayan ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz için gelen tekliflerin ardından yönetimin oyuncuyu satma kararı aldığı öğrenildi.

TEKLİF BEKLEMEDE

Siyah-Beyazlılar transfere kaynak yaratabilmek için piyasası olan futbolcularıyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre; Rıdvan için Lyon'dan gelen teklifi beklemede tutan Beşiktaş'ın, Fransız ekibiylemasaya oturacağı öğrenildi.

8-10 MİLYON EURO

Rıdvan'a Avrupa'dan birçok kulübün teklif yaptığı öğrenilirken en ciddi teklifin Fransız temsilcisi Lyon'dan geldiği ifade ediliyor. Ancak Lyon'un ne kadar teklif yaptığı ya da Beşiktaş'ın ne istediği hakkında net bir rakam açıklanmadı. Ancak Beşiktaşlı kurmayların 8-10 milyon Euro aralığında bir rakamda ısrar ettiği ifade ediliyor.

KEREM DE RADARDA

Bu arada Galtasaray-Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Lyon kulübünün scout şefi Kerem için de rapor yazmıştı. Lyon, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmayı hedefliyor.

Spor