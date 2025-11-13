Haberler

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Şimdi de antrenmana çıkmadı

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi büyüyor! Şimdi de antrenmana çıkmadı
Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlıların bugün yaptığı antrenmanda yer almadı.

  • Rafa Silva, Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına katılmadı.
  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva ile gün içinde görüşme yapacak.
  • Rafa Silva, Beşiktaş ile 65 maçta 23 gol ve 16 asist yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia edilen Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Rafa Silva, Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmana katılmadı. Yıldız oyuncunun antrenmana sebep göstermeksizin katılmadığı belirtildi.

BAŞKAN ADALI GÖRÜŞME YAPACAK

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva ile gün içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek. Serdar Adalı ile Rafa Silva'nın görüşmesinin ardından yıldız futbolcunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılara 2024-2025 sezonunun başında transfer olan deneyimli hücum oyuncusu, takımıyla şu ana kadar çıktığı 65 maçta 23 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
