Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Benfica'ya Transferi Tamamlandı

BEŞİKTAŞ'ta Rafa Silva defteri kapandı.

Portekizli yıldız İstanbul'dan bu sabah ayrılarak Lizbon'a uçtu. Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile Beşiktaş Yönetimi arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlanıp fesih işlemleri yapılırken

Benfica'nın Siyah-beyazlılara toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Branco ile birlikte Atatürk Havalimanı'na giden Portekizli futbolcu özel uçak ile İstanbul'dan ayrılıp Lizbon'un yolunu tuttu. Rafa Silva, Teknik direktörlüğünü Mourinho'nun yaptığı Benfica ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşme yapacak.