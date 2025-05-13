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Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain'in Sağlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş'ta Oxlade-Chamberlain'in Sağlık Durumu Açıklandı
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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Futbolcu, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tedavi altına alındı.

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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