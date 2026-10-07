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Beşiktaş'ta Orhan Özalp, 190 milyon dolarlık borcun 53 milyon dolara düşürüldüğünü söyledi

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Beşiktaş'ta Orhan Özalp, 190 milyon dolarlık borcun 53 milyon dolara düşürüldüğünü söyledi
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Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetiminde yer alan Orhan Özalp, futbolda ve kurumsallaşmada camiayı mutlu edecek sonuçlar için gayret edeceklerini söyledi. Özalp, 190 milyon dolara yaklaşan borcun 53 milyon dolara düşürülerek 5 yıla yayıldığını belirtti.

Beşiktaş'ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın yönetim listesinde yeni dönemde de yer alan isimlerden Orhan Özalp, hem futbolda hem de kurumsallaşmada camiayı mutlu edecek sonuçları almak için gayret edeceklerini söyledi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul sonrası yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'nın listesinde geçen dönemden yer alan isimlerden biri de Orhan Özalp oldu. Siyah-beyazlıların olağanüstü genel kurulu sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Özalp, " Beşiktaş'ın yeni dönemi camiamıza ve herkese hayırlı olsun. Yeniden aldığımız bu görevi, en iyi şekilde sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Hem futbolda hem kurumsallaşmada hem de diğer şubelerde camiamızı mutlu edecek sonuçları her anlamda almaya çalışmak için gayretliyiz. Bu konuda önceliğimiz; başkanımızın tüm Beşiktaşlılara söz verdiği, bayrakları asacağımız, şampiyonlukları göreceğimiz günler için hep beraber yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ımız için çalışacağız" diye konuştu.

"190 milyon Dolar'a yaklaşan bir borcu, 53 milyon Dolar'a düşürdük"

Kulüp için düzenli gelir kaynaklarının önemine dikkat çeken Orhan Özalp, "Göreve ilk geldiğimizde Beşiktaş'ın TL cinsinden bankalar konsorsiyumuna çok büyük borcu vardı. Başkanımızın da söylediği gibi biz, her gün 5 milyon TL sadece faize ödüyorduk. Geldiğimiz noktada, o gün sadece 1 ayda ödeyeceğimiz faizi ancak 1 yılda ödeyeceğimiz faiz oranına indirdik. Yani 190 milyon Dolar'a yaklaşan bir borcu, 53 milyon Dolar'a düşürdük ve 5 yıla yaydık. Bunda sonra kulübün düzenli bir gelire sahip olması ve bunu sağlayacak şekilde etkinlikler yapması gerekiyor. Bu faaliyetler, camianın bir sonraki seçime kadarki süreçte önceliği olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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