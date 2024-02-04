Beşiktaş'ta Omar Colley Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
Beşiktaş'ın futbolcusu Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bugün oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley'in yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Futbol A Takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında saat 19.00'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.