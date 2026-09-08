Haberler

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEŞİKTAŞ, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8 Eylül 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştiren Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir. Ayrıca toplantıda, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarih belirlenmiştir. Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. 26 Eylül Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecektir. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgilendirmeler, daha sonra ayrıca yapılacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk tepki

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti

Rusya'dan dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Dehşet anları kamerada! Yaralı Leopar kurtarma ekibine saldırdı

Dehşet anları kamerada! Yaralı Leopar kurtarma ekibine saldırdı
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi