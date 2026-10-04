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Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulda tek aday Serdal Adalı oyunu kullandı

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Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulda tek aday Serdal Adalı oyunu kullandı
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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor. Tek aday olarak seçime giren Başkan Serdal Adalı 4 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oyunu kullandı.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Tek aday olarak seçime giren Başkan Serdal Adalı oyunu kullandı. 4 numaralı sandıkta oy veren Adalı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adalı, "Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Bundan sonraki günlerde inşallah daha iyi hizmet etmeye gayret edeceğiz. Camiaya layık olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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