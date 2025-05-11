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Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Sonuçlandı

Beşiktaş'ta Olağan Seçimli Genel Kurul Sonuçlandı
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Beşiktaş, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki olağan seçimli genel kurulda Serdal Adalı yeniden başkanlık görevine seçildi. Denetim, disiplin ve üyelik kurulu başkanları da belirlendi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda denetim kurulu, disiplin kurulu ile üyelik ve sicil kurulu başkanları da belli oldu.

Beşiktaş'ta, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen olağan seçimli genel kurulunda Serdal Adalı, 4 bin 648 yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede aynı zamanda denetim kurulu, disiplin kurulu ile üyelik ve sicil kurulu başkanları da belirlendi.

Denetim kurulu başkanlığı seçimine tek aday olarak giren Gökhan Tiryaki, 3 bin 769 oyla yeniden başkan oldu.

Disiplin Kurulu başkanlığı seçiminde Ali Rıza Dizdar bin 807 oy, Devrim Alparslan ise 2 bin 557 oy aldı. Bu sonuçla disiplin kurulu başkanlığına Devrim Alparslan geldi.

Üyelik ve sicil kurulu başkanlığı seçiminde İsmet Aydınoğlu bin 420 oy, Sefa Bağcı da 2 bin 994 oy elde etti. Böylelikle Sefa Bağcı, yeniden üyelik ve sicil kurulu başkanlığına seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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