Beşiktaş’ta Necip Uysal’a veda

BEŞİKTAŞ'ta geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Necip Uysal'a Eyüpspor maçı öncesinde veda edildi.

Profesyonel futbol kariyerinde sadece Beşiktaş'ta forma giyen, uzun süre takım kaptanlığı üstlenen Necip Uysal, geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklamıştı. Geçen sezonun ortalarında kaptanlık görevi alınan ve sezonu takımdan ayrı bireysel olarak çalışarak tamamlayan Necip Uysal için Eyüpspor maçı öncesinde tören düzenlendi. Stadyum skorbordlarında Necip Uysal için hazırlanan videoya yer verilirken, siyah-beyazlı futbolcular da Necip Uysal'ın geçmesi için koridor oluşturdu. Takım kaptanı Orkun Kökçü, Uysal'a çiçek verirken, daha sonra bütün takımla birlikte fotoğraf çektirdi. Başkan Serdal Adalı da Necip'in 20 numaralı formasının çerçevelenmiş halini hediye etti.

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM, HAKKINIZI HELAL EDİN'

Sahaya eşi ve çocuklarıyla çıkan Necip Uysal, taraftarlara yaptığı konuşmada, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde hep arkamdaydınız. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin" dedi.

Necip Uysal, daha sonra Kuzey Kalesi Arkası Tribünü'ne giderek taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı