Beşiktaş'tan Ndidi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı