Beşiktaş'ta Nazmi Bilge anıldı
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Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Nazmi Bilge'yi vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı.
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcularından Nazmi Bilge'yi vefatının 9. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle andı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, törene Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müze Danışmanı Zulal Gök ile Bilge'nin ailesi ve sevenleri katıldı.
Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor