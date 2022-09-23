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Beşiktaş'ta Nathan Redmond ameliyat oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Nathan Redmond ameliyat oldu

Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond'un sol el tarak kemiğinin kırılması sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond'un sol el tarak kemiğinin kırılması sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlı futbolcunun rehabilitasyon sürecinin de en kısa sürede başlayacağı aktarıldı.

Beşiktaş, yeni transferi Nathan Redmond'ın sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmede Redmond'un bugün yapılan idmanda sakatlanarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği duyuruldu. Başarılı bir osteosentez operasyonu geçirdiği aktarılan İngiliz futbolcunun rehabilitasyon sürecine ise en kısa sürede başlayacağı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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