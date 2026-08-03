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Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarına Trossard'ın İlk Antrenmanıyla Devam Etti

Beşiktaş, Hradec Kralove Maçı Hazırlıklarına Trossard'ın İlk Antrenmanıyla Devam Etti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni transfer Leandro Trossard ilk kez takımla çalıştı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.30'da basına kapalı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlıların yeni transferi Leandro Trossard da ilk antrenmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarı sahada taktik çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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