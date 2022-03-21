Beşiktaş'ta kritik toplantı sona erdi! Masada 3 teknik direktörün ismi var

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör belli oluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı arasında yapılan toplantıda nihai bir karar çıkmazken, siyah-beyazlı camia yarın yeniden bir araya gelerek yeni hocayı seçecek.

BEŞİKTAŞ'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ YARIN BELLİ OLUYOR

A Spor'un haberine göre, Başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı arasında gerçekleştirilen toplantıda sonuç çıkmadı. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fransız teknik adam Valerien Ismael ile internet üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi ancak nihai sonuç çıkmadı. Beşiktaş Yönetim Kurulu salı günü yeniden bir araya gelecek ve yeni teknik direktör kararı belirlenecek. Siyah-beyazlılarda salı günü yapılacak toplantıda ise adı geçen isimler; Şenol Güneş, Valerine Ismael ve İbrahim Üzülmez masaya yatırılacak.

Haberler.com - Spor