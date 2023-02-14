Beşiktaş'ta Josef de Souza takımdan ayrılıyor
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Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile yollarını ayırıyor.
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ile yollarını ayırıyor.
Bu sezon sakatlıklarından dolayı yeterli performansı gösteremeyen Josef'in Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı oyuncunun, alacaklarına karşılık Beşiktaş ile olan kontratını fesh edeceği bildirildi.Siyah-beyazlı ekibe 2020-2021 sezonunda transfer olan Josef, o sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuş ve taraftarların en sevdiği futbolculardan biri haline gelmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor