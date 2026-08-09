Beşiktaş, Hradec Kralove Rövanşı İçin Hazırlıklara Başladı

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Hradec Kralove ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı