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Beşiktaş, Hradec Kralove Rövanşı İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Hradec Kralove Rövanşı İçin Hazırlıklara Başladı
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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Hradec Kralove ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş, iki günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde antrenman yaptı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Hradec Kralove ile rövanş maçına çıkacak Beşiktaş, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmana ısınma koşularıyla başladı. İdman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Hradec Kralove maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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