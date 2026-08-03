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Beşiktaş Avrupa Ligi Maçına Hazırlanıyor

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- Yeni transfer Leandro Trossard, takımla ilk antrenmanına çıktı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada taktik organizasyonlar ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekipte yeni transfer Leandro Trossard, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Hradec Kralove müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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