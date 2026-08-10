Beşiktaş, Hradec Kralove Rövanşı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışmaların ardından tamamlandı. Siyah-beyazlılar, yarın saat 10.30'daki antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerine yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 çalışması ve dar alanda top kapmanın ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı