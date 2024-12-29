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Beşiktaş'ta Genel Kurul Oy Verme İşlemi Sona Erdi

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Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulunda 13 bin 158 üye oy verdi. Başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışırken, oy sayım işlemleri başladı.

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. 13 bin 158 üyenin katılım gösterdiği genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından oy sayma işlemine geçildi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlendi. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı genel kurulda salon kapıları 17.00 itibarıyla kapandı ancak oy verme sırasındaki üyeler oylarını kullanmaya devam etti. Oy hakkı bulunan yaklaşık 29 bin üyeden 13 bin158 üye, genel kurula katılım sağladı. Siyah-beyazlıların son seçiminde bu rakam 12 bin 152 idi.

Sandıkların kapanmasıyla birlikte de oy sayım işlemi başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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