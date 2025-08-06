Beşiktaş'ta Felix Uduokhai Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiriyor
Beşiktaş, futbolcu Felix Uduokhai'nin baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığını açıkladı. Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam edecek.
Beşiktaş : "Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor