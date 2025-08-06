Beşiktaş'ta Felix Uduokhai Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiriyor

Beşiktaş : "Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul'da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor