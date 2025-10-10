Haberler

Beşiktaş'ta El Bilal Toure Sakatlandı

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde sakatlanan El Bilal Toure'nin sağlığındaki durumu açıkladı. Sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

BEŞİKTAŞ, El Bilal Toure'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde sakatlanan El Bilal-Toure'nin sağlık durumu hakkında resmi sitesinde açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure'nin yapılan değerlendirme ve yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
