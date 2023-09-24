Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı kadroya alınmadı
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, yaşadığı ağrılar nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Fernandes'ın son Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroya dahil edilmediği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Gedson'un yerine Alex-Oxlade Chamberlain'e forma verdi.
Trendyol Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Gedson Fernandes, ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
AĞRILARI NEDENİYLE KADROYA ALINMADI
Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşayan Gedson, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Kayserispor maçının kadrosuna alınmadı.
GEDSON YERİNE CHAMBERLAİN OYNAYACAK
Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Gedson Fernandes yerine Kayserispor maçında Alex-Oxlade Chamberlain'e formayı verdi.