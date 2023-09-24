Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı kadroya alınmadı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, yaşadığı ağrılar nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Fernandes'ın son Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroya dahil edilmediği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş, Gedson'un yerine Alex-Oxlade Chamberlain'e forma verdi.