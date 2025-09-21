Beşiktaş'ta büyük kriz! Sergen Yalçın'ın eli kolu bağlandı
Göztepe deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta moraller bozuk. Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynanacak erteleme maçında 10 futbolcusundan faydalanamayacak. Takımın başında çıktığı üçüncü maçta ikinci mağlubiyeti görünce Sergen Yalçın'ın da keyfi kaçtı.
Göztepe deplasmanında aldığı 3-0'lık ağır mağlubiyetin ardından moral bozukluğu yaşayan Beşiktaş, erteleme maçında Kayserispor karşısına büyük eksiklerle çıkacak.
SERGEN YALÇIN'IN ELİ KOLU BAĞLANDI
Henüz dördüncü maçında ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlılar, zirveden erken uzaklaşmaya başladı. Takımın başında üçüncü karşılaşmasına çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci mağlubiyetini görerek hayal kırıklığı yaşadı.
TAM 10 EKSİK VAR
UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelenen Kayserispor maçında, siyah-beyazlılar 10 oyuncusundan yoksun olacak.
Erteleme tarihinden sonra transfer edilen isimler, kural gereği kadroda yer alamıyor. Bu nedenle 8 yeni transfer Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.
İşte o isimler;
- Gökhan Sazdağı
- Djalo
- Rıdvan Yılmaz
- Taylan Bulut
- Vaclav Cerny
- El Bilal Touré
- Cengiz Ünder
- Jota Silva
- Ayrıca Salih Uçan ve Mustafa Hekimoğlu da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak.