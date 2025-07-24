Beşiktaş'ta ayrılık var
Beşiktaş forması giyen Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi belli oldu. Dinamo Moskova, oyuncunun transferi için büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Zaynutdinov, 2.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Rus ekibine transfer olacak. Zaynutdinov'un cuma yarın sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Bahtiyar Zaynutdinov'un yeni adresi belli oluyor. Dinamo Moskova, Zaynutdinov'un transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.
2.5 MİLYON EURO + BONUSLAR
Dinamo Moskova, Beşiktaş'tan Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi için 2.5 milyon Euro + bonuslar karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.
YARIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK
Sport Express'in haberine göre; Rus temsilcisi, Zaynutdinov'u cuma günü sağlık kontrollerinden geçirecek. Kazak oyuncu, 2023 yazında CSKA'dan 4.5 milyon Euro bedel ile Beşiktaş'a transfer olmuştu.