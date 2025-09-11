Beşiktaş'ta ayrılık! Joao Mario'nun yeni durağı Yunanistan

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlamaları arasında yer almayan ve kendisine kulüp bulması söylenen Joao Mario'nbun yeni adresi belli oldu.

YUNANİSTAN'A GİTTİ

Yunanistan Ligi takımlarından AEK Atina, 32 yaşındaki sol kanat oyuncusu Joao Mario'nun kiralık transferi için Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardı. Yunan ekibinin 13 Eylül Cumartesi günü sona erecek transfer dönemine kadar oyuncuyu Yunanistan'a götürüp resmi sözleşmeye imza attıracak.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş formasıyla 39 maça çıkan Mario, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun Siyah-beyazlılar ile 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.