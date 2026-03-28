Tüpraş Stadı'nda sergi alanı açıldı

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda açılışı gerçekleştirilen Antre 1903 sergi alanı, sanatçı Kenan Işık'ın 'Duruş' adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Açılış törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve çeşitli kulüp üyeleri katıldı.

Açılış törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sarı Mermer, Kaan Kasacı, Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel, basketbolcular Sertaç Şanlı ve Ata Özbek katıldı.

Serginin açılışında konuşan başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş'ın öncü kulüp olma misyonu yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı kalmadı. Sporda olduğu gibi hayatın doğal akışı için de önemli değerler üretti. Antre 1903, Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlının kültür sanatla buluşması için çok önemli bir merkez niteliği taşıyor. Beşiktaşımızın 123. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bugünlerde, Beşiktaşımıza böyle bir kültür sanat alanı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sanatçımız Kenan Işık, Antre 1903'ün bu ilk sergisine Beşiktaşımıza belki en çok yakışan, Beşiktaşımızla en çok özdeşleşen kelime olan 'Duruş' adını verdi. Biz spor literatürüne Beşiktaşlılık duruşu tabirini ve felsefesini eklemiş çok büyük bir camiayız." diye konuştu.

Adalı, konuşmasının ardından sanatçı Kenan Işık ile küratör Hülya Şekercioğlu'na imzalı Beşiktaş forması hediye etti ve Antre 1903 anı defterini imzaladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
