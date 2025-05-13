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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain Sakatlandı

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain Sakatlandı
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Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile yapılan maçta sakatlanan İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Oxlade-Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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