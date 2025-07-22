Beşiktaş'ta Al Musrati krizi

Süper Lig devi gelecek sezonun planlamaları devam ederken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda 4 futbolcuya 'kulüp bulun' dendi.

4 İSMİN BİLETİ KESİLDİ

Siyah-beyazlılarlarda tecrübeli oyuncular Amir Hadziahmetovic, Al-Musrati, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov'un menajerleriyle görüşülüp ayrılık kararı iletildi.

"İSTEMİYORSANIZ 2 YILLIK PARAMI PEŞİN VERİN"

Transfer sürecinde bonservisine 12 milyon euro ödenen ve geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Al-Musrati, Siyah-beyazlı yönetimden isteğiyle kriz çıkardı. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'tan 2 yıllık maaşını isteyerek, "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız kalan 2 yıllık paramı da ödersiniz, ancak öyle giderim" dedi. Beşiktaş'ın bu konu hakkında nasıl bir atak yapacağı merak konusu oldu.