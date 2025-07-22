Beşiktaş'ta Al Musrati krizi
Beşiktaş'ta kendisine kulüp bulunması istenen Al Musrati, adeta kriz çıkardı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Beşiktaş yönetimine ayrılması için bir şart sunarak, "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız kalan 2 yıllık paramı da ödersiniz, ancak öyle giderim" dedi.
Süper Lig devi gelecek sezonun planlamaları devam ederken teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda 4 futbolcuya 'kulüp bulun' dendi.
4 İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Siyah-beyazlılarlarda tecrübeli oyuncular Amir Hadziahmetovic, Al-Musrati, Jean Onana ve Bahtiyar Zaynutdinov'un menajerleriyle görüşülüp ayrılık kararı iletildi.
"İSTEMİYORSANIZ 2 YILLIK PARAMI PEŞİN VERİN"
Transfer sürecinde bonservisine 12 milyon euro ödenen ve geçen sezonun ikinci yarısını Monaco'da kiralık geçiren Al-Musrati, Siyah-beyazlı yönetimden isteğiyle kriz çıkardı. Yıldız oyuncu, Beşiktaş'tan 2 yıllık maaşını isteyerek, "Braga'da mutluydum. Her şeyimi bırakıp Beşiktaş'a geldim. Beni istemiyorsanız kalan 2 yıllık paramı da ödersiniz, ancak öyle giderim" dedi. Beşiktaş'ın bu konu hakkında nasıl bir atak yapacağı merak konusu oldu.