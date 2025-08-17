Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden

Güncelleme:
Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi, Emirhan Topçu ve Orkun Kökçü, sakatlık yaşamalarının ardından oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ'TA 3 SAKATLIK

Eyüpspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden yaşandı. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, 69. dakikada kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta aynı dakikalarda sakatlık yaşayan Wilfried Ndidi de oyundan çıktı. Beşiktaş'ta bu isimler yerine 70. dakikada Emrecan Terzi ve Demir Ege Tıknaz oyuna dahil oldu.

ORKUN KÖKÇÜ DE DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlılarda son dakikalarda Orkun Kökçü'de oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncu, 86. dakikada yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
