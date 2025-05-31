Beşiktaş, Süper Lig Sezonunu Bodrum FK Maçıyla Kapatıyor

Beşiktaş, Süper Lig Sezonunu Bodrum FK Maçıyla Kapatıyor
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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Takım, deplasmanda oynanacak maça son hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi. Top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da başlayacak maçta Bodrum FK'ye konuk olacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda yapılacak maçla Süper Lig'de sezon kapanacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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