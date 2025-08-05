Beşiktaş, St. Patricks Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, St. Patricks Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu öncesinde Beşiktaş, St. Patricks ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer eşliğinde gerçekleştirilen son antrenmanda oyuncular ısınma koşuları, çift kale maç ve ayak tenisi ile çalıştı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda St. Patricks'e konuk olacak Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, ayak tenisiyle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, 15.00'te özel uçakla Dublin'e gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı

Hasan Can Kaya ile ilgili iddialar doğru çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin çay devi satılıyor

Resmi açıklama geldi! Türkiye'nin çay devi satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.