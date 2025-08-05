Beşiktaş, St. Patricks Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu öncesinde Beşiktaş, St. Patricks ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer eşliğinde gerçekleştirilen son antrenmanda oyuncular ısınma koşuları, çift kale maç ve ayak tenisi ile çalıştı.
Uefa Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Perşembe günü deplasmanda St. Patricks'e konuk olacak Beşiktaş, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, ayak tenisiyle sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 10.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, 15.00'te özel uçakla Dublin'e gidecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor